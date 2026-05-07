تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 07-05-2026

انزلق سعر النفط الخام (Crude Oil) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليستقر السعر من جديد دون مستوى الدعم 93.00$، في إشارة واضحة على عزمه تعميق تلك الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها.