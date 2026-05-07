سعر سهم جولد مان ساكس (GS) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 07-05-2026

قفز سعر سهم جولد مان ساكس GOLDMAN SACHS GROUP, INC (GS) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخليفة من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 984.70$ استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد