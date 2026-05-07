تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 07-05-2026

واصل سعر سهم شركة دومينوز بيتزا DOMINO'S PIZZA INC (DPZ) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 346.00$، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 305.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط