تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 07-05-2026

ارتفع سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة القريبة 9.30$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 9.65$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد