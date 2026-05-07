تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 07-05-2026

يشهد سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، يهدف من خلالها اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في اختراق مستوى المقاومة القريب 1.1790، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها.