شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر قرب أدنى مستوى في أسبوع قبيل بيانات الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة «ماكدونالدز» يوم الخميس نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع زيادة إنفاق الزبائن في مطاعمها داخل الولايات المتحدة، رغم ما وصفه الرئيس التنفيذي كريس كيمبزينسكي بأنه «بيئة صعبة».

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 3% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، قبل أن تقلص مكاسبها بعدما أثار المسؤولون التنفيذيون مخاوف جديدة بشأن أوضاع المستهلكين الحالية. وكانت الأسهم تتداول على ارتفاع طفيف خلال الجلسة الصباحية.

وقال كيمبزينسكي خلال مؤتمر نتائج الأعمال: «أعتقد أنه من العادل القول إن الوضع بالتأكيد لا يتحسن، وربما يزداد سوءًا قليلًا».

وأضاف: «تركيزنا ينصب على ما يمكننا التحكم فيه، وعلى هذا الصعيد أشعر بثقة كبيرة بشأن بقية العام».

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود، الناتج عن الحرب الأمريكية مع إيران، يضيف سببًا جديدًا لتراجع إنفاق المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض.

وقال: «من الواضح أنه عندما ترتفع أسعار الوقود، وهو الأمر الرئيسي الذي نراه حاليًا في الأخبار، فإن ذلك يؤثر بشكل غير متناسب على المستهلكين منخفضي الدخل».

وأضاف: «نتوقع استمرار هذه الضغوط».

وكانت شركات مطاعم أخرى، من بينها «دومينوز بيتزا» و«تشيبوتلي مكسيكان جريل»، قد أفادت بتباطؤ المبيعات خلال مارس بعد اندلاع الصراع. وتأمل «ماكدونالدز» أن تساعد عروض القيمة القوية التي تقدمها في اقتناص حصة سوقية أكبر من المنافسين، رغم تراجع وتيرة تناول المستهلكين للطعام خارج المنزل بشكل عام.

وفيما يلي نتائج الشركة مقارنة بتوقعات وول ستريت وفقًا لبيانات «إل إس إي جي»:

ربحية السهم: 2.83 دولار معدلة مقابل توقعات عند 2.74 دولار

الإيرادات: 6.52 مليار دولار مقابل توقعات عند 6.47 مليار دولار



وسجلت «ماكدونالدز» صافي ربح بلغ 1.98 مليار دولار، أو 2.78 دولار للسهم، مقارنة بـ1.87 مليار دولار، أو 2.60 دولار للسهم، قبل عام.

وباستبعاد تكاليف إعادة الهيكلة وبعض البنود الأخرى، بلغت الأرباح 2.83 دولار للسهم.

وارتفعت الإيرادات الصافية بنسبة 9% إلى 6.52 مليار دولار.

كما زادت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 3.8% خلال الربع، وهو مستوى قريب من تقديرات وول ستريت البالغة 3.7%، بحسب بيانات «ستريت أكاونت».

وفي السوق الأمريكية، ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 3.9%، مدفوعة بزيادة إنفاق العملاء خلال زياراتهم للمطاعم.

ورغم اعتماد عملاق الوجبات السريعة على عروض الأسعار الاقتصادية لجذب المستهلكين الحريصين على الإنفاق، فإنه سعى أيضًا إلى استقطاب العملاء عبر التسويق والابتكار، غالبًا عند مستويات سعرية أعلى نسبيًا.

ومن بين هذه الحملات، وجبات ترويجية مرتبطة بفيلم «ذا سوبر ماريو جالاكسي موفي» و«كيه بوب ديمون هانترز»، والتي لم تُطرح بأسعار مخفضة. كما أطلقت الشركة في أوائل مارس داخل الولايات المتحدة برغر «بيغ آرتش» الضخم لفترة محدودة، مستهدفة تقديم خيار برغر فاخر.

لكن أحد جوانب أعمال الشركة في الولايات المتحدة خيب آمال الإدارة التنفيذية، وهو المطاعم المملوكة مباشرة للشركة، والتي تمثل أقل من 5% من إجمالي فروعها الأمريكية. وتشهد هذه المطاعم تراجعًا في هوامش الربحية، ما دفع «ماكدونالدز» إلى دراسة بيعها لأصحاب الامتيازات التجارية.

وعلى الصعيد الدولي، سجل قطاع الأسواق الدولية المُدارة نموًا في مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 3.9%. ويضم هذا القطاع بعض أكبر أسواق «ماكدونالدز»، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وأستراليا.

أما قطاع الأسواق الدولية التنموية المرخصة، فقد حقق نموًا بنسبة 3.4% في مبيعات المتاجر المماثلة، وكانت اليابان أفضل الأسواق أداءً خلال الربع الأول.

وبالنسبة للربع الثاني، تتوقع الشركة ضعفًا في المبيعات بسبب المقارنة الصعبة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حين أطلقت وجبة ترويجية مرتبطة بفيلم «ماينكرافت».

وقال المدير المالي إيان بوردن إن الشركة كانت تتوقع بالفعل تباطؤًا مقارنة بالربع الأول، حتى قبل تراجع ثقة المستهلكين.

وأضاف: «من الواضح أنه بعد تجاوز المقارنة الصعبة لشهر أبريل، نحن واثقون من الزخم الأساسي لأعمالنا، مدفوعين بما تحدث عنه كريس قبل قليل، وهو قوة عروض القيمة والأسعار المناسبة، والتي نعتقد أننا نجحنا فيها بالفعل».