سعر اليورو مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 08-05-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ويحاول الزوج حالياً تكوين قاع صاعد جديد قد يمثل نقطة ارتكاز تساعده على استعادة الزخم الإيجابي والعودة لمحاولة التعافي من جديد.

ويجد الزوج دعماً مهماً عند المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي ارتكز عليه خلال انخفاضه الأخير، ما يعزز من فرص حدوث ارتداد إيجابي على المدى القريب، كما لا يزال الاتجاه الرئيسي الصاعد يفرض سيطرته على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا الاتجاه، وهو ما يبقي فرص التعافي قائمة رغم الضغوط الحالية.