سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 08-05-2026

واصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليصل بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بالتزامن مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وذلك كآخر فرصه لاكتساب هذا الزخم الإيجابي، ويأتي هذا مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.