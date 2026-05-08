سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 08-05-2026

قفز سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وقد جاء ذلك بالتزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغوطه السلبية ويعزز من فرص تمديد مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن في وقت سابق بتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.