سعر النفط خام برنت يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 08-05-2026

تقدم قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع استمرار الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي ليمنحه ذلك مساحة لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب.