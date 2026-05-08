سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 08-05-2026

يشهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تذبذبات تميل نحو الصعود الطفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز استمرار تلك الحالة الإيجابية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على تمديد مكاسبه، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.