تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 08-05-2026

فشل سعر المؤشر بهجومه السلبي الأخير بتحقيقه لكسر مستوى الدعم الممتد نحو 97.45 ليضطر لتقديم تداولات مختلطة جديدة بتمركزه المتكرر قرب مستوى 98.00.

كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية قد يجبر السعر على تقديم المزيد من التداولات الجانبية لنبقى بانتظار تحقيقه لاختراق إحدى المحاور الرئيسية والمتمثلة بالحاجز المستقر قرب 98.85 والذي يشكل مفتاح تفعيل المسار الصاعد, بينما كسر الدعم الممتد نحو 97.45 سيؤكد انتقال السعر لمرحلة سلبية جديدة لنتوقع تسلله بشكل أولي نحو مستوى 97.20.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.50 و 98.50

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور