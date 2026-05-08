تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 08-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-08 06:49AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
فشل سعر المؤشر بهجومه السلبي الأخير بتحقيقه لكسر مستوى الدعم الممتد نحو 97.45 ليضطر لتقديم تداولات مختلطة جديدة بتمركزه المتكرر قرب مستوى 98.00.
كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية قد يجبر السعر على تقديم المزيد من التداولات الجانبية لنبقى بانتظار تحقيقه لاختراق إحدى المحاور الرئيسية والمتمثلة بالحاجز المستقر قرب 98.85 والذي يشكل مفتاح تفعيل المسار الصاعد, بينما كسر الدعم الممتد نحو 97.45 سيؤكد انتقال السعر لمرحلة سلبية جديدة لنتوقع تسلله بشكل أولي نحو مستوى 97.20.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.50 و 98.50
توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور