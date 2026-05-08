تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 08-05-2026

استطاع سعر الفضة (SILVER) الحفاظ على مكاسبه التي شهدها بتحركاته المبكرة واللحظية لهذا اليوم، مستفيداً من الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.