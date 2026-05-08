تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 08-05-2026

تقدم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 2,265$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليحاول السعر بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، بالإضافة إلى ذلك يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.