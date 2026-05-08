سولانا كوين (SOLUSD) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل – 08-05-2026

مدد سعر سهم أمريكان إيرلاينز AMERICAN AIRLINES GROUP, INC (AAL) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 13.40$، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 13.40$، ليستهدف بعدها مباشرة أولى مستويات المقاومة عند سعر 14.17$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد