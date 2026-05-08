هل يُعد سهم ألفابت فرصة شراء مع قفزة أرباح الربع الأول بدعم نمو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية؟

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات الجمعة، مدعومين بمكاسب سهمي إنفيديا وأبل، إلى جانب بيانات وظائف أمريكية جاءت أقوى من المتوقع، ما عزز ثقة المستثمرين في قوة سوق العمل الأمريكي.

وارتفع سهم إنفيديا بأكثر من 2%، وكذلك سهم أبل، بينما عوض مؤشر شركات الرقائق الإلكترونية (.SOX) خسائر جلسة الخميس ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وسط توقعات باستمرار الطلب القوي على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بأكثر من التوقعات خلال أبريل، في حين استقر معدل البطالة عند 4.3%، وهو ما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل، ويعزز رهانات المستثمرين على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة CFRA Research، إن البيانات “تؤكد أن سوق العمل لا يزال قويًا، وهو ما يمنح المستهلكين الثقة لمواصلة الإنفاق القوي”.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% حتى نهاية العام.

وبحلول الساعة 09:41 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 106.64 نقطة أو 0.22% إلى 49,703.61 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 33.47 نقطة أو 0.46% إلى 7,371.21 نقطة، وقفز مؤشر ناسداك المركب بمقدار 195.50 نقطة أو 0.76% إلى 26,001.69 نقطة.

ويتجه كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لتسجيل سادس أسبوع متتالٍ من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أكتوبر 2024، فيما يتجه داو جونز لتحقيق ثاني أسبوع متتالٍ من الصعود.

وساعدت هذه الأجواء الإيجابية المستثمرين على تجاهل الهجمات الجديدة المتبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة الخليج.

وكانت أسعار النفط قد لامست مستوى 100 دولار للبرميل في وقت سابق، قبل أن تتراجع قليلًا مع تراجع الآمال بشأن التوصل إلى حل سريع للصراع في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا حيويًا لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترح الأمريكي.

ورغم المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يغذي التضخم، فإن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك واصلا تسجيل مستويات قياسية جديدة، بدعم من موسم أرباح قوي، وظهور مؤشرات على متانة الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى التفاؤل بشأن آفاق شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لبيانات جمعتها شركة LSEG، فإن 83% من بين 440 شركة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلنت نتائجها الفصلية حتى الآن، تجاوزت توقعات الأرباح، مقارنة بمتوسط تاريخي طويل الأجل يبلغ نحو 67%.

لكن بعض الشركات جاءت نتائجها مخيبة للآمال، إذ هبط سهم كلاودفلير بنسبة 18.6% بعد إعلان شركة خدمات الحوسبة السحابية عن خطط لتقليص نحو 20% من قوتها العاملة، مع توقعات بإيرادات للربع الثاني أقل قليلًا من تقديرات وول ستريت.

كما تراجع سهم ذا تريد ديسك بنسبة 5.3% بعد أن توقعت شركة تكنولوجيا الإعلانات إيرادات فصلية دون تقديرات السوق.

وانخفض سهم كور ويف بنسبة 9% بعدما رفعت شركة البنية التحتية السحابية الحد الأدنى لتوقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف المكونات.

وتراجع سهم إكسبيديا بنسبة 8.7% بعدما أشارت منصة السفر الإلكترونية إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يؤثر سلبًا على الطلب.

وعلى صعيد التداولات، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 1.41 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.08 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عدد 13 مستوى مرتفعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا مقابل ستة مستويات منخفضة جديدة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 59 قمة جديدة و43 قاعًا جديدًا.