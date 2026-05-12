الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 12-05-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 12-05-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 12-05-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 12-05-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-05-12 04:15AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن تمركزه المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 0.8685 يدعم الترجيح السلبي المقترح سابقا, تؤول الجانبية الحالية لتعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بتجاوز مؤشر ستوكاستيك لمستوى 50 كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تسلله نحو مستوى 0.8610 وبتجاوزه سيبدأ باستهداف المزيد من المحطات السلبية بانجذابه نحو 0.8592 و0.8565, أما اختراقه للمقاومة الثبات أعلاه سيلغي الترجيح السلبي وليبدأ بتشكيل موجات صاعدة قوية لنتوقع انجذابه أولا نحو 0.8710 و0.8735 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8595 و 0.8675

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا