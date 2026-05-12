سعر سهم إكسون موبيل (XOM) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 12-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-12 12:01PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 155.30$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 142.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي  

