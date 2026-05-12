سعر سهم جي بي مورجان (JPM) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 12-05-2026

شهد سعر سهم ماستركارد Mastercard Incorporated (MA) مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، وتحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 515.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 480.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط