تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 12-05-2026

انخفض سعر سهم جي بي مورجان JP MORGAN CHASE & CO (JPM) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 298.00$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 316.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد