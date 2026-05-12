تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 12-05-2026

واصل سعر عملة مونيرو كوين (XMRUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السعر بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يعرضه للمزيد من الضغط السلبي ويقلص من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، ولكن بالرغم من ذلك يظل الاتجاه الرئيسي المسيطر على حركة السعر هو الاتجاه الصاعد، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فطيلة تماسك مستوى الدعم 400.00$ فإن توقعاتنا لسعر العملة الرقمية تميل نحو الصعود خلال تداولاته اللحظية القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 420.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: حيادي