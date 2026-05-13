سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 13-05-2026

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي وفر له زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب واستعادة جزء من قوته الشرائية.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل داعم يعكس قوة المسار الإيجابي الحالي، ما يعزز من فرص مواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة طالما حافظ السعر على استقراره أعلى مستويات الدعم الحالية، كما يتلقى السعر دعماً إضافياً من بدء توارد الإشارات الإيجابية على مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في إشارة فنية تدعم احتمالات استمرار التعافي واستعادة الزخم الصاعد من جديد.