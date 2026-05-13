- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 13-05-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-13 02:22AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، مع تشكيلها لدايفرجنس سلبي قد يضغط على السعر في الفترة القريبة المقبلة ويعيق من محاولات تمديد مكاسبه السابقة.