سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 13-05-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، مع تشكيلها لدايفرجنس سلبي قد يضغط على السعر في الفترة القريبة المقبلة ويعيق من محاولات تمديد مكاسبه السابقة.