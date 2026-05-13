سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 13-05-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 1.3700، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من تعافي الزوج على المدى القريب.