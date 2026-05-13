سعر النحاس يلامس الهدف الإضافي-توقعات اليوم 13-5-2026

حافظ سعر النحاس على استقراره الإيجابي مستغلا تشكيل مستوى 6.1000$ للدعم الإضافي لنلاحظ تفاعله مجددا مع إيجابية المؤشرات الرئيسية باندفاعه حاليا نحو 6.6000$ مسجلا بذلك الهدف الإضافي الأول المقترح بالتقرير السابق.

استمرار توفر العوامل الإيجابية المذكورة سابقا تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنتوقع محاولة وصول السعر للهدف الرئيسي التالي المستقر عند 6.7300$ والذي قد يشكل بدوره لحاجز إضافي جديد أمام التداولات الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3300 $ و 6.730$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع