سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 13-5-2026

أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه يوم أمس لإغلاق جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 214.50 ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات سلبية محققا بذلك الأهداف التصحيحية بملامسته لمستوى 212.75 ومن ثم ليضطر لتشكيل تداولات مختلطة نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض.

يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليساهم ذلك بتجديد المحاولات السلبية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 211.80 و211.30 على التوالي, أما اختراق السعر للحاجز المذكور سابقا والاستقرار أعلاه سيلغي ذلك الترجيح السلبي وليمنحه فرصة للبدء بتشكيل موجات صاعدة جديدة لنتوقع تشكيل مستوى 215.25 للمحطة الإيجابية الأولى أمامه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.80 و 214.20

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز