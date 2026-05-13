الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 13-5-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 13-5-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 13-5-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 13-5-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-05-13 05:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه يوم أمس لإغلاق جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 214.50 ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات سلبية محققا بذلك الأهداف التصحيحية بملامسته لمستوى 212.75 ومن ثم ليضطر لتشكيل تداولات مختلطة نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض.

 

يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليساهم ذلك بتجديد المحاولات السلبية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 211.80 و211.30 على التوالي, أما اختراق السعر للحاجز المذكور سابقا والاستقرار أعلاه سيلغي ذلك الترجيح السلبي وليمنحه فرصة للبدء بتشكيل موجات صاعدة جديدة لنتوقع تشكيل مستوى 215.25 للمحطة الإيجابية الأولى أمامه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.80  و 214.20 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا