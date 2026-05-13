الذهب يتحرك فى المنطقة السلبية بسبب احتمالات الفائدة الأمريكية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات

•بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات في أبريل

•مجلس الشيوخ يوافق على ترشيح "كيفن وارش" رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل التحرك في المنطقة السلبية لليوم الثاني على التوالي، مبتعدة عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، وتحت ضغط الارتفاع القوي للدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



سجل التضخم الأمريكي ارتفاعًا أعلى من التوقعات في أبريل ،الأمر الذي عزز من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام ،في انتظار ظهور المزيد من الأدلة حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.65% إلى (4,686.12$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,715.80$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,727.10$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.4% ،بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4,773.58 دولارًا للأونصة.



•بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار والنفط في الأسواق العالمية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.7% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين ،عاكساً استمرار الصعود الواسع في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الصعود مع استمرار تركيز المستثمرون على شراء الدولار كملاذ آمن، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وبعدما عززت بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.



الفائدة الأمريكية

•صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء بنجاح بالموافقة على تعيين "كيفن وارش"رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

• سجل مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ارتفاع بنسبة 3.8% فى أبريل من ارتفاع بنسبة 3.3% فى مارس ،متجاوزًا توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.6%.

•استبعد المتداولون إلى حد كبير قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث تشير الأسواق الآن إلى احتمال بنسبة 30% لرفعها بحلول ديسمبر القادم.

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر حاليًا عند 97%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 3%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال كايل رودا، المحلل فى كابيتال.كوم: لقد أدت بيانات التضخم الأمريكية إلى إضعاف الآمال، إن لم تكن قد قضت عليها تمامًا، بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.



وأضاف رودا: تتوقع الأسواق الآن أن تكون الخطوة التالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن مع نهاية العام، وهذا ما يضغط على أسعار الذهب نحو الانخفاض.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الثلاثاء بنحو 2 طن متري،فى رابع زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,038.28 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 أبريل الماضي.



نظرة فنية

