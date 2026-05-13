تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 13-05-2026

قدّم سعر المؤشر إغلاق سلبي جديد دون مستوى 24235.00 متأثرا باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليعلن بذلك عن تأجيله بشكل مؤقت للهجوم الصاعد ليضطر لتقديم المزيد من المحاولات التصحيحية بملامسته لمستوى 23910.00.

نتوقع تقديم السعر لتداولات مختلطة غير مستقرة وبمحاولة استقرار مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 قد يجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية بتسلله نحو 23725.00, أما نجاحه بتجاوز مستوى 24235.00 والثبات أعلاه سيمنحه ذلك فرصة جديدة لتشكيل موجات صاعدة قوية ليحاول من خلالها تسجيل بعض المكاسب باندفاعه نحو 24580.00 و24770.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 23800.00 و 24250.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي