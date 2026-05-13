تحديث توقع سعر الذهب اليوم 13-05-2026

لا جديد لدى سعر المؤشر حتى تداولات هذا الصباح نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تمركزه قرب مستوى 98.20 ليحافظ بذلك على استقراره السلبي دون محور المتوسط المتحرك 55.

نستمر بالتنويه إلى أن الثبات العام دون الحاجز الرئيسي المتمركز عند 98.80 يشكل عامل رئيسي لتأكيد الاستمرارية السلبية للتداولات القادمة, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تسلله قريبا نحو 97.70 ومن ثم ليجدد الضغط على الدعم الممتد نحو 97.30 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم السلبي بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.70 و 98.40

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض