سعر سهم إنفيديا (NVDA) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 13-05-2026

واصل سهم شركة إنفيديا NVIDIA CORPORATION (NVDA) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد بهذا الأداء على اختراق مستوى المقاومة المحوري 211.00$، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 211.00$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 240.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد