سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يرتفع وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 14-05-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح مستوى الدعم المحوري 79,000$ في الحد من الضغوط البيعية وإيقاف نزيف الخسائر مؤقتاً، وهو ما منح السعر قدراً من الزخم الإيجابي ساعده على التماسك بالقرب من تلك المستويات.

ورغم هذا الاستقرار النسبي لا تزال الضغوط السلبية تفرض نفسها على تحركات البتكوين نتيجة استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل مقاومة ديناميكية تحد من فرص التعافي الكامل خلال المدى القريب، كما يتأثر السعر سلباً بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وهي إشارة فنية تعكس ضعف الزخم الإيجابي السابق وتزيد من احتمالات استمرار التحركات الحذرة أو الضغوط التصحيحية ما لم ينجح السعر في استعادة مستويات مقاومة مهمة خلال الفترة المقبلة.