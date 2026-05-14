سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 14-05-2026

تقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بشكل حذر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض جزء من خسائره السابقة واستعادة بعض من زخمه الإيجابي، بالتزامن مع سعيه لتخفيف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية.

ورغم هذا التحسن المحدود لا يزال الزوج يواجه ضغوطاً فنية سلبية نتيجة تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وهي إشارة تعكس ضعف الزخم الإيجابي السابق وتدعم عودة الهبوط على المدى القريب، كما يستمر المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 في تشكيل ضغط سلبي وديناميكي مع تداولات الزوج دونه، ما يقلص من فرص تمديد تلك المكاسب المحدودة أو تحقيق تعافٍ مستدام خلال الفترة المقبلة، ما لم ينجح الزوج في اختراق مستويات مقاومة مؤثرة واستعادة التداول أعلى هذا المتوسط.