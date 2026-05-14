سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يكافح لاستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 14-05-2026

يحافظ سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر على مشارف مستوى المقاومة المحوري 157.90 محاولاً اختراقه، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي وديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من النظرة الإيجابية في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة اكبر على استهداف مقاومات جديدة.