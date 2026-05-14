سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 14-05-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 1.3700، مستفيداً من الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ما قد يعيق من صعود الزوج في الفترة القريبة المقبلة.