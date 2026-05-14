سعر النفط خام برنت يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 14-05-2026

يشهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) تراجعاً محدوداً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لاكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع وجود ضغط إيجابي وديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.