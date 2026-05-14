سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 14-05-2026

يشهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، ليظل بهذا الأداء مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.