سعر الفضة يحافظ على مكاسبه بصعوبة – توقعات اليوم – 14-05-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER)عند اعلى مستوياته في شهرين خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، محافظاً بذلك على مكاسبه الأخيرة في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستقرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل تقديم دعم ديناميكي يعزز من قوة المسار الإيجابي الحالي.

ورغم هذه الإيجابية بدأت تظهر بعض الإشارات الفنية التحذيرية مع تشكل دايفرجنس سلبي على مؤشرات القوة النسبية، ما قد يشير إلى تراجع تدريجي في الزخم الشرائي، ويفتح المجال أمام احتمالية دخول السعر في حركة تصحيحية هادئة خلال الفترة المقبلة، بهدف البحث عن قاع صاعد جديد قد يساعده على استئناف الاتجاه الصاعد لاحقاً.