تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 14-05-2026

كرر سعر الغاز تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق مستوى الدعم المتمركز عند 2.620$ لنلاحظ تشكيله لبعض الموجات الصاعدة واستقراره بذلك قرب 2.950$ مؤكدا تمسكه بالمسار التصحيحي الصاعد المقترح سابقا.

استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية قد يمنحه فرصة لتسجيل مكاسب إضافية بانجذابه نحو 3.050$ وصولا للمقاومة الممتدة نحو 3.200$, اما هبوطه دون الدعم المذكور سابقا وتقديمه لإغلاق سلبي سيجبره ذلك على تكبد المزيد من الخسائر بتشكيل مستوى 2.390$ للمحطة الأولى وصولا نحو 2.250$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.750$ و 3.050$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم