- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 14-05-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-14 05:20AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
كرر سعر الغاز تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق مستوى الدعم المتمركز عند 2.620$ لنلاحظ تشكيله لبعض الموجات الصاعدة واستقراره بذلك قرب 2.950$ مؤكدا تمسكه بالمسار التصحيحي الصاعد المقترح سابقا.
استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية قد يمنحه فرصة لتسجيل مكاسب إضافية بانجذابه نحو 3.050$ وصولا للمقاومة الممتدة نحو 3.200$, اما هبوطه دون الدعم المذكور سابقا وتقديمه لإغلاق سلبي سيجبره ذلك على تكبد المزيد من الخسائر بتشكيل مستوى 2.390$ للمحطة الأولى وصولا نحو 2.250$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.750$ و 3.050$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم