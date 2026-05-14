تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 14-05-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتماسك مستوى الدعم 79,000$، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي وديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.