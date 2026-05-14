سعر سهم ثري إم (MMM) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 14-05-2026

تراجع سعر سهم شركة أوبر UBER TECHNOLOGIES (Uber) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وأيضاً لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ليرتكز السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 73.00$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 79.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي