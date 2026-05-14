سعر T-Mobile US (TMUS) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 14-05-2026

تراجع سعر سهم شركة كوينبيز COINBASE GLOBAL (COIN) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافيه على المدى القريب، خاصة مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 193.30$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 231.40$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد