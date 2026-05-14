الدولار يتماسك مع تزايد احتمالات رفع الفائدة الأمريكية وقمة ترامب-شي تنطلق في بكين

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل صعوده في سوق الصرف الأجنبي

•قمة ترامب- شي تناقش تمديد الهدنة التجارية وتطورات الحرب الإيرانية

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،تحت الضغط السلبي بسبب استمرار صعود مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي ،خاصة مع تجدد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة ،والتي تعزز بقوة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.



تتجه أنظار العالم إلى قمة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني " شي جين بينغ" والتي انطلقت اليوم في بكين ،حيث من المتوقع مناقشة تمديد الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ، إلى جانب بحث ملفات جيوسياسية معقدة، أبرزها تطورات الحرب الإيرانية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.45% إلى (4,668.70$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,689.29$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,718.77$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.6% ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4,773.58 دولارًا للأونصة.

•وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجعت أسعار الذهب بعد صدور بيانات تضخم قوية في الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



تلقى الدولار دعماً إضافياً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث راهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.



اجتماع ترامب-شي

تتجه أنظار العالم نحو بكين ،حيث الاجتماع التاريخي بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينغ" ، وسط مساعٍ من واشنطن لتحقيق مكاسب اقتصادية، والحفاظ على الهدنة التجارية الهشة بين أكبر اقتصادين في العالم، إلى جانب مناقشة ملفات جيوسياسية معقدة، أبرزها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها الإقليمية والدولية.



من المتوقع أن يسعى ترامب إلى طلب مساعدة الصين من أجل الضغط على إيران من أجل التوصل لاتفاق سلام في الشرق الأوسط ، لكن المحللين يرون أنه من غير المرجح أن يحصل على الدعم الذي يريده.



الفائدة الأمريكية

•أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات، وارتفاع أسعار المنتجين بأعلى وتيرة في أربع سنوات ،مما يظهر تجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 31.8% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن كان الاحتمال يزيد قليلًا عن 16% قبل أسبوع.

•وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو من 96% إلى 99%، وتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 4% إلى 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: لا يزال التضخم مرتفعًا، مما عزز التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما يضغط على الذهب خلال اليومين الماضيين.



وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة غولد سيلفر سنترال: يبدو أن الذهب يمر بمرحلة توطيد في الوقت الحالي، حيث يترقب الجميع ما ستسفر عنه المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين.



وأضاف لان: يميل الذهب إلى الانخفاض قليلاً، وأعتقد أن هذه فرصة سانحة للمستثمرين الراغبين في دخول سوق المعدن.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الثلاثاء بنحو 1.71 طن متري،فى خامس زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,039.99 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 28 أبريل الماضي.



نظرة فنية

