تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 14-05-2026

واصل سعر سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السهم، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة 51.40$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 48.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط