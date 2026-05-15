سعر الدولار مقابل الدولار الكندي محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 15-05-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة تبدو أقرب إلى تصحيح محدود يهدف إلى اكتساب زخم إيجابي جديد قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 82,000$، ويستمر السعر في تلقي دعم مهم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

كما تتزامن هذه التحركات مع استمرار توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يفتح المجال لبعض التذبذبات المؤقتة، دون أن يلغي النظرة الإيجابية طالما ظل السعر محافظاً على دعومه الحالية.