سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 15-05-2026

واصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) الهبوط الحاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم 1.3400، هذا الدعم الذي كان هدفاً ثانياً لنا بالأمس، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح بشكل مؤقت من خسائر الزوج القادمة.