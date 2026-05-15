سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتحول للمسار الهابط – توقعات اليوم – 15-05-2026

واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 157.90، مدعوماً بتداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.