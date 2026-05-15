سعر النحاس يجني بعض الأرباح-توقعات اليوم 15-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-15 05:18AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر النحاس بتفعيل محاولات جني الأرباح نتيجة لثباته مؤخرا دون مستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي والمتمثل بمستوى 6.5400$ لنلاحظ تسلله بذلك حاليا نحو 6.3000$.

 

نشير إلى أن محاولة تشكيل مستوى 6.5400$ للحاجز الإضافي وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء, قد يدفع بالسعر لتقديم المزيد من التداولات التصحيحية والتي قد تستهدف قريبا لمستوى 6.2400$ وصولا للدعم الأولي المستقر عند 6.1000$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.2400 $ و 6.5000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

