سعر النحاس يجني بعض الأرباح-توقعات اليوم 15-5-2026

بدأ سعر النحاس بتفعيل محاولات جني الأرباح نتيجة لثباته مؤخرا دون مستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي والمتمثل بمستوى 6.5400$ لنلاحظ تسلله بذلك حاليا نحو 6.3000$.

نشير إلى أن محاولة تشكيل مستوى 6.5400$ للحاجز الإضافي وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء, قد يدفع بالسعر لتقديم المزيد من التداولات التصحيحية والتي قد تستهدف قريبا لمستوى 6.2400$ وصولا للدعم الأولي المستقر عند 6.1000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.2400 $ و 6.5000$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي