سعر البلاتين يؤجل الارتفاع– توقعات اليوم 15-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-15 05:18AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أعلن سعر البلاتين عن إنهائه حاليا للهجوم الصاعد متأثرا بتشكيل مستوى 2190.00$ لحاجز قوي لنلاحظ تشكيله منذ يوم أمس لموجات تصحيحية سلبية ليستقر من خلالها حاليا دون الدعم الأولي المتمركز عند 2060.00$ معلنا بذلك عن استسلامه للسيناريو التصحيحي الهابط.

 

كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي قد يدفع بالسعر للضغط على محور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 2000.00$ وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو اختبار الدعم التالي المتمثل بمستوى 1950.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2080.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

