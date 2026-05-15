سعر البلاتين يؤجل الارتفاع– توقعات اليوم 15-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-05-15 05:18AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أعلن سعر البلاتين عن إنهائه حاليا للهجوم الصاعد متأثرا بتشكيل مستوى 2190.00$ لحاجز قوي لنلاحظ تشكيله منذ يوم أمس لموجات تصحيحية سلبية ليستقر من خلالها حاليا دون الدعم الأولي المتمركز عند 2060.00$ معلنا بذلك عن استسلامه للسيناريو التصحيحي الهابط.
كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي قد يدفع بالسعر للضغط على محور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 2000.00$ وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو اختبار الدعم التالي المتمثل بمستوى 1950.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2080.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي