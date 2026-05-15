تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 15-05-2026

شكّل سعر الزوج بتداولاته الأخيرة العديد من الموجات الإيجابية لنلاحظ اختباره بذلك لمستوى 261.8% فيبوناتشي الامتدادي والذي يشكل بدوره لحاجز مهم عند 202.20 ليجبره ذلك على تشكيل ارتداد سلبي ليستقر بذلك قرب 201.75.

نتوقع باستمرار تمركز السعر دون الحاجز الحالي وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي البدء بتشكيل موجات هابطة قوية ليستهدف من خلالها لمستوى 201.10 ومن ثم ليكرر الضغط على العائق المستقر قرب 200.50, أما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيمنح السعر فرصة لتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه أولا نحو 202.60 وصولا نحو 203.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 201.10 و 202.20

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز