تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 15-05-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، أوصلته للاستناد إلى مستوى الدعم 4,550$، هذا الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب، ولكن بالرغم من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يكبح من خسائر السعر القادمة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.